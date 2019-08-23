白鹿颱風來襲！國道7路段 將視風力降低速限甚至封閉

2019-08-23 17:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央氣象局已發布輕度颱風白鹿海上及陸上警報，交通部高速公路局提醒用路人，國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道，以及國道3號高屏溪橋以南、國道5號頭城至蘇澳等A級路段；國道3號香山至快官、國道4號全線等B級路段，將會依平均風速強度進行相關交通管制措施。

依據「高速公路強風管制作業規定」，A級路段平均風速達7級以上，速限將降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，持續禁止大型車行駛高架路段；若平均風速達10級以上，則封閉禁行該路段。B級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並建議大型車改道行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，持續宣導大型車改道行駛。

高公局說，將持續追蹤氣象局發布颱風動態資訊，當風力預計達到強風管制標準時，適時提前發布預警資訊及啟動管制措施，並透過資訊可變標誌（CMS）、標誌車及相關警示設施，告知及導引民眾於相關路段降速、大型車管制及道路封閉等行車管制資訊。

其他高架或河川橋梁路段，會視風力狀況，適時啟動管制作為。

高公局也提醒，颱風會帶來較大雨勢，使行車視線較差，路面較為濕滑，務必與前車保持適當間距，事先檢查及保養輪胎，以維雨中行車安全；受視線不佳時，應儘量先從最近交流道駛出，在地方道路稍做停等，待風雨稍歇時再上路，以確保行車安全。最後呼籲民眾颱風天儘量減少不必要外出，若有出門需求也請儘量行駛平面道路。

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