「白鹿」不溫馴恐帶強風豪雨 這些地方明日可能放假

2019-08-23 16:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿逐漸接近台灣，中央氣象局稍早發佈最新風力及雨量預測，在風力部分，台灣本島的恆春半島及台東地區，最大陣風可達12級，外島蘭嶼及綠島最大陣風甚至可飆到15級；在總雨量方面，屏東山區可能累積達700毫米，花蓮有600毫米，恆春半島及屏東也上看500毫米，提醒民眾風雨不容小覷。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，從目前資料上看較接近中心的台東縣、屏東縣，包括恆春半島及蘭嶼綠島等地，明天有放假的機會；而若是方向不變，未來陸上警戒範圍若擴增到高雄，在颱風中心移動時也會較接近高雄，高雄也可能放假。至於花蓮，雖然雨看起來大，但距離中心相對較遠，放假機會不高。

根據氣象局最新預報資料，今天下午4時15分白鹿的中心位置在北緯19.3度，東經 125.0度，即在台東的東南方約560公里之海面上，目前以每小時24公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑達120公里，強度略為增強，暴風圈也有擴大趨勢。

氣象局也針對風力進行預測，以明天清晨6時至中午12時來說，屏東縣平均風力為5至6級轉6至7級、陣風為7至8級轉9至10級；恆春半島平均風力為5至6級轉7至8級、陣風為7至9級轉10至12級；台東縣平均風力為5至6級轉7至8級、陣風為7至9級轉10至12級；蘭嶼綠島平均風力為10至11級、陣風為13至15級。

至於在24小時雨量預測方面，高雄山區預估有200至350毫米雨量；屏東山區有200至400毫米雨量；恆春半島平地有200至400毫米雨量；宜蘭山區有200至350毫米雨量；花蓮及台東的山區和平地皆為300至500毫米雨量。

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