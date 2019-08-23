北強風、南豪雨！1張圖看懂白鹿颱風各地風雨時程

2019-08-23 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕第11號颱風「白鹿」目前維持輕度颱風強度，中央氣象局數據顯示，颱風中心將於明（24）日下午2點登陸恆春半島，天氣風險公司發布「各地風雨影響時程表」，台灣中部以北預測會出現強風，南部地區則有豪雨。

臉書粉絲專頁「天氣風險 WeatherRisk」製圖指出，白鹿颱風相當有機會成為2年來第1顆登陸台灣的颱風，上1顆登陸台灣的是2017年的輕颱海棠，目前不排除颱風會繼續偏南移動，掠過恆春半島，但這屬於移動路徑誤差值。就算沒登陸對全台各地一樣會有強風豪雨，民眾切勿掉以輕心。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前預估宜蘭、花蓮、台東、台南、高雄、屏東將有強風豪雨，澎湖、金門將在明日颱風登陸台灣後，也就是24日下半天起風雨會明顯增強，台灣北部地區在明天都會有強風伴隨陣陣驟雨，中部地區則高溫炎熱，沿海會有強陣風。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，白鹿颱風路徑偏南，強度有機會發展到輕度颱風的上限，甚至達到中度颱風的下限，在25日清晨就會登陸中國福建省，因此25日白天有望陸續解除海上、路上颱風警報，將很快地恢復夏日天氣型態，提醒民眾颱風來襲期間避免前往山區、海邊活動。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法