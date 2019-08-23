白鹿颱風海陸警齊發 氣象粉專一張圖看懂各地雨勢及影響

2019-08-23 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「白鹿」持續進逼，氣象局已於今天下午2時30分發布陸上颱風警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早在臉書上傳「風雨時程」示意圖，分區詳細介紹白鹿影響期間，全台各地風雨及天氣概況。

「台灣颱風論壇」在臉書PO圖，以簡短一句話分別點出明天各地的風雨狀況。圖片顯示，白鹿颱風暴風圈接觸台灣陸地後，北北基「風勢稍強、陣陣大雨」；竹苗中部「影響輕微、注意焚風」；南部及花東地區是「颱風中心有可能通過」；宜蘭地區「風勢強勁、山區雨劇」；澎湖金門「風勢強勁、陣陣大雨」，至於馬祖地區則為「影響較小、風勢稍強」。

「台灣颱風論壇」稍早亦刊文提醒，指白鹿颱風現仍持續增強，在登陸台灣前強度趨近顛峰，屆時有機會達輕颱上限，甚至增強為中度颱風，至於實際狀況仍須視整體環境影響，提醒民眾持續關注相關資訊。

根據氣象局下午2時30分發布之颱風海陸警報，輕颱白鹿下午2時中心位置在北緯19.0度，東經125.3度，即台東的東南方約600公里海面，現正以每小時24公里速度持續朝西北方向進行。其近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風為每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑則為120公里。

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