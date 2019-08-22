白鹿怎麼走？ 氣象局1張圖看懂哪天「影響最劇」

2019-08-22 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱白鹿來勢洶洶，中央氣象局預估，颱風登陸花東機率最高，但也不排除從台灣南端近海或巴士海峽通過，最快明天（23日）上半天就會發布海上颱風警報。對此，中央氣象局特地在臉書發布一張圖，告訴民眾「白鹿怎麼走」，以及白鹿影響的時間與區域。

中央氣象局今日在臉書「報天氣 - 中央氣象局」表示，被北邊的高氣壓推著跑的白鹿，一路上吸取海洋的養份成長，一面接近台灣；因此周末假期各地天氣將變得不穩定。氣象局也特別製作圖表，預報明日（23日）到週一（26日）受颱風影響的狀況。

氣象局圖中指出，明天（23日）受到外圍環流接近影響，東半部漸漸有陣雨，西半部則要留意高溫；週六（24日）則是「影響最劇」，不但各地有雨，東半部、南部還要慎防豪雨；週日（25日）颱風漸漸遠離，不過水氣仍多，中南部需留意較大雨勢；至週一（26日）則颱風遠離，各地天氣回穩。

氣象局提醒，週五至週日受到颱風影響，沿海風浪較大，東半部恆春半島易有長浪，提醒民眾「盡量避免海邊活動」。

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