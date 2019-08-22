週五炎熱留意午後雷陣雨 白鹿颱風路徑南修

2019-08-22 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日西半部晴朗炎熱，但山區、近山區須留意午後雷陣雨，東半部民眾出門記得帶傘，防範短暫陣雨。據預測，明天可能發布第11號颱風白鹿的海上、陸上警報，預計週六（24日）對台影響最為顯著，而氣象局於今晚8點南修颱風路徑，指出中心點可能會從台灣南端掠過。

中央氣象局預報，「西半部」受沉降氣流影響，天氣晴朗炎熱，「西半部山區、南部近山區」仍有機會下局部午後雷陣雨，「東半部」逐漸受到外圍雲系影響，轉為有局部短暫陣雨的天氣。

天氣風險公司稍早指出，輕颱白鹿週末接近台灣，雖然路線可能往南修正，從近海掠過，但從花東登陸的機會很高，預計明天氣象局陸續發出警報，週六上半天暴風圈觸碰陸地，週日颱風遠離，之後逐漸回到夏季典型天氣。不過中央氣象局今晚8點的路徑潛勢預報把颱風路徑南修，中心點可能從台灣南端掠過。

溫度方面，各地高溫普遍在33至35度，苗栗以北地區、金門有機會出現36度高溫，花東縱谷氣溫也偏高。

紫外線方面，宜花東達紫色「危險級」，可在15分鐘曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；多數地區達紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內；台中市為橘色「高量級」，曬傷時間為30分鐘內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至下午2點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜花東、澎湖為「良好」等級；北北基桃、馬祖、金門為「普通」等級；新竹以南地區為「橘色提醒」等級。環保署說明，明天環境風場為偏東風，西半部地區在背風面，受到颱風過山沉降影響，容易累積污染物；午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，污染物濃度則視降雨時間及強度而有所變化。

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