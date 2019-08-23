白鹿颱風來襲 交通、活動異動一覽（不斷更新）

2019-08-23 18:04

首次上稿 16:48

更新時間 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風「白鹿」持續逼近，中央氣象局於下午2時30分發佈陸上颱風警報，目前颱風中心在台東東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅；預計此颱風未來強度仍有持續增強且暴風圈有擴大的趨勢，各地交通、活動異動如下。

◎交通異動資訊◎

☆陸上交通☆

白鹿颱風將來襲 以下路線恐預警性封閉

警戒路段包含台9線南迴公路、台11線海岸公路、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路東段、台23線東富公路等山區公路等，公總將視風雨狀況發布警戒行動作為。



颱風陸警若發 南庄124縣道、苗21線將封閉

苗栗縣南庄鄉一二四縣道獅頭山段、苗廿一線十一．七公里處，日前才因大雨導致山崩，南庄鄉公所宣布，一旦氣象局發布陸上颱風警報，即刻針對上述路段封閉通行。



中88線崩塌走山 中市府：切勿進入

連接豐原區與新社區的東陽路（中88）嚴重崩塌走山，台中市府建設局長陳大田，提醒用路人不要進入災區道路，有實際需求者則改由石岡區台3線繞道通行。



☆船運停航☆

航港局公告：3航線共計停航11航次

基隆-馬祖：開航1航次、停航1航次

富岡-蘭嶼：開航2航次、停航4航次

後壁湖-蘭嶼：開航2航次、停航6航次



白鹿颱風恐掃南台 東琉線週六停駛

白鹿颱風路線昨晚往南修正，屏東、台東首當其衝，東琉線交通船航線今天仍正常行駛，但週六預計停航。



綠島、蘭嶼旅客提前撤離避颱 交通船明全天停航

綠島、蘭嶼旅客提前撤離避颱，旅客輸運預計在今天中午結束、不再開船，24日蘭嶼、綠島全天停航，25日將視天候狀況再行公告。



新華航業公告：台馬之星今日停航、台華輪明日停航

台馬之星：8月23日因海象不佳，基隆→南竿→東引→基隆 取消

台馬輪：8月24日因海象不佳，短程（東引→南竿） 取消



◎活動◎

☆活動暫停/提前關閉/取消/延後☆

白鹿颱風來襲， 基隆嶼24、25日封島2天

受到白鹿颱風外圍環流影響，預測24、25日颱風較接近台灣， 北部基隆沿海平均風力達6級以上大浪至猛浪，故宣布基隆嶼24日起至25日止封島2天。



白鹿颱風來襲 龜山島明起封島2天

龜山島明（24）日起封島2天；東北角風景區管理處說，受白鹿外圍環流影響，海上風浪較大，不利船隻登島，所以暫時封島。



颱風攪局 潮州賽神蝦延至9/1舉行

氣象局預估，白鹿颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大趨勢，屏東縣嚴陣以待，潮州鎮公所首辦的「潮洲賽神蝦」原本預計在8月24日舉行，公所今天發布通知，活動將順延至9月1日舉行。



2.6萬名考生注意！白鹿颱風恐強碰台電招考

台電將於本週日（25日）舉辦今年度「新進僱用人員甄試」，台電今表示，只要4地其中任1考區受颱風影響，所有考區將同步停止考試。



受白鹿颱風影響 志願兵考試、軍樂兵專長測驗延期

國防部今早表示，原訂於明日舉行的國軍志願士兵第5梯次考試，將延期下週六（31日）實施，另外，「軍樂兵」專長測驗順延至108年9月1日（星期日）實施。



白鹿颱風來襲 羅東林管處轄下山區步道今午12點起封閉

林務局羅東林區管理處為因應颱風來襲，所轄社區步道群從中午12點起預警性暫停開放，呼籲遊客暫勿前往，以免發生危險。



白鹿週末恐來襲 桃園多項活動延期

週末可能襲台降下豪大雨，桃園有多項活動取消或延期；桃園市府已備妥五萬個沙包供民眾洽各區公所或里長領取。



白鹿颱風侵台機會高 太平山明天下午4點預警性休園

太平山國家森林遊樂區23日中午12點起停止入園售票，下午4點起採預警性休園，原預定住宿園區旅客，所繳訂金將全數退還。



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