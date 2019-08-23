白鹿颱風恐掃南台 屏東琉球航線週六停駛

2019-08-23 11:45

［記者陳彥廷／屏東報導］白鹿颱風已發布海警，侵襲路線昨天深夜南修，恐怕對台灣南部造成影響，往返屏東及琉球間的交通船航線今天仍正常行駛，但週六預計停航。

白鹿颱風路線昨晚往南修正，屏東、台東首當其衝，目前往返琉球與屏東間交通輪航線所行經的海域風浪尚未湧起，不過恆春半島已颳起大風。

泰富輪業者今天船班正常，但24日船班停航，週日再視海象狀況公告。

東琉線聯營公司早上也公告，今天航班正常行駛，明天則是全天停航，同樣25日也要視海象狀況而定。

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