白鹿颱風來襲 8/24飛機航班異動看這裡

2019-08-23 18:14

首次上稿 16:54

更新時間 18:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受白鹿颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航宣布明天多航班取消、提早與延後起飛、改降其他機場；長榮／立榮航空則有3航班取消；華信國內線、國際線均有航班取消。

台灣虎航：

IT303桃園─澳門提前至上午7點。

IT322澳門─高雄提前至上午9點40分起飛。

IT268／269高雄─名古屋來回航班取消。

IT281東京成田─高雄航班編號改為IT2201，起飛時間為上午11點50分且將改降於桃園機場。

IT288高雄─沖繩那霸延至8月25日下午2點30分起飛，航班編號改為IT9288。

IT289沖繩那霸─高雄延至8月25日晚間6點5分起飛，航班編號改為IT9289，提醒旅客受限於沖繩機場設施限制，務必於下午3點5分至4點25分完成報到手續。

其餘航班的實際起、降情況，將依天氣狀況調整。

長榮航空：

高雄往返福岡航班BR120、BR119取消。

高雄往返澳門航班BR835、BR836取消。

高雄往返杭州航班B7268、B7267取消。

華信航空：

國內航線台北─台東航班、高雄─花蓮航班均全天取消；台北、台中、高雄起飛的國內航線，上午9點30分以後全數取消。

國際航線方面，台中─香港AE1831／1832航班取消，其餘航班維持正常。

中華航空：

CI7863台南─香港航班取消。

CI757／758高雄往返新加坡航班取消。

CI839／840高雄往返曼谷航班取消。

CI176／177高雄往返大阪航班取消。

CI132／133高雄往返琉球航班取消。

CI935／936高雄往返香港航班取消。

CI124／125桃園往返石垣島航班延後起飛。

CI135札幌─高雄航班延後起飛。

加開CI2122／2123桃園往返琉球航班。

遠東航空：

國內線上午10點以後，除高雄─金門FE091、澎湖─高雄FE082、金門─台北FE068正常飛行外，其餘航班全部取消。

國際線松山、桃園出發航班均正常，高雄─海口航班FE189、海口─高雄航班FE190航班延至8月25日原時間出發。

樂桃航空：

MM036高雄─大阪關西航班取消。

MM035大阪關西─高雄航班取消。

MM934高雄─沖繩那霸航班取消。

MM933沖繩那霸─高雄航班取消。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法