台南午後風雨加劇 黃偉哲籲市民勿外出

2019-08-24 11:14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長黃偉哲於今天上午9點在市府災害應變中心召開災防中心一級開設整備會議，目前台南市區有些雨勢，但尚無大風雨情形，因為氣象局預報台南今天最大陣風將高達10級，所以昨晚決定不讓市民冒險，宣布今天停班停課；氣象局預報台南在24日午後風勢及雨勢會增強，為了清潔隊員與民眾安全，環保局24日下午及夜間停止垃圾收運，明天25日（星期日）環保局將按原收運時間地點加班清運垃圾。

黃偉哲市長在今天上午8點半進駐災防中心，於上午9點召開一級開設的整備會議、提示防、救災重點工作。

黃偉哲說，昨晚會宣布今天停班停課，主要是希望不讓市民冒險在豪雨中上班上課，最好不要有災害發生，這點是市府團隊的標準及原則，不要說等到嚴重災害造成，大家才來做事後補救。行政院長蘇貞昌也很早進中央災防中心與南市災防中心連線過，蘇院長很關心台南，希望台南在此次颱風過境平安度過。

黃市長指出，氣象預測台南是風勢大於雨勢，風勢最大的時間應該是靠近上午10點之後到下午，所以等颱風中心過了南台灣，尤其是過了台南之後，民眾如果要外出再外出，風勢最強的這段時間最好不要外出。

對於之前0813在永康、仁德三爺溪有淹水狀況，黃偉哲說，市府水利單位已特別針對這幾個地方加強部署抽水機；在山區部分，由於山區可能因為有豪大雨，山區地勢比較高，豪大雨可能造成一些道路崩坍，已針對可能崩坍地方，一方面加強路基整備，一方面機具及早在附近部署，第3個可能要先採取預防性封路，造成交通中斷，所以市府預防性撤離6位民眾，左鎮區3人、南化區3人。

開完應變整備會議後，黃偉哲即與相關單位主管外出視察永康、仁德與安南區等易淹水區的水閘門、抽水站（機）整備情形。

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