結束連2年無颱風登陸紀錄 白鹿午後動態報你知

2019-08-24 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「白鹿」已於今天下午1時正式登陸屏東縣滿州鄉，成為過去2年來第一個登陸台灣本島的颱風，對此，「天氣風險」臉書粉專指出，隨著颱風懸臂逐波掃入，目前花蓮、南投山區已出現劇烈降雨，而南台灣的風雨下午將開始加劇，提醒民眾注意。

「天氣風險 WeatherRisk」刊文表示，隨著白鹿颱風登陸，暴風圈現已籠罩南台灣，不過由於其行進速度偏快，預計颱風中心將在今日下午從高屏一帶出海，屆時南高屏、澎湖的風雨將明顯轉強，花東地區風雨持續，而北部則為強風伴隨間歇性雨勢的天氣。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日晚間白鹿颱風中心將在海峽快速西行，對南台灣、澎湖帶來劇烈風雨，金門地區風雨轉強，花東風雨則略減弱。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，颱風目前正快速向西北行進，由於是在恆春半島一帶登陸，被地形卡住的機率下降不少，但颱風過山後仍有環流重整狀況，需持續關注。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專稍早亦刊文，針對上午有民眾反映「南部無風無雨」的狀況進行解釋，文章指出，由於南部上午位於背風側，強風翻不過中央山脈，當然沒有風雨，待今天下午3時後，颱風中心將翻越中央山脈，屆時南部地區會從早上的「無風無雨」迅速轉變成「強風大雨」，提醒民眾切勿輕忽風雨威力。

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