花蓮海域警戒剩豐濱 賞鯨船上午照出航

2019-08-23 13:12

［記者王峻祺／花蓮報導］白鹿颱風逼近台灣，警戒區域包括台灣東南部海面及巴士海峽，因路線不斷南移，花蓮縣海域警戒範圍僅剩豐濱鄉，知名「親不知子天空步道」公告封閉；上午賞鯨船則照常出海且班班客滿，數十隻飛旋海豚躍身擊浪，午後是否停航，有待2點半視海象狀況公告。

花蓮縣政府今早完成緊急應變中心二級開設，並劃定「豐濱鄉海岸，海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，其中「親不知子天空步道」公告封閉。豐濱鄉公所表示，配合縣府命令封閉園區，並加強防颱工作，目前也做好玻璃步道防護措施，鋪設橡膠墊，防止落石造成損壞。花蓮其他風景區則正常開放。

由於目前花蓮天候佳，賞鯨船上午照常出海。賞鯨業者呂世明說，出海浪況良好，三班船都客滿，人數約達300人，剛出海不久就看到數十隻飛旋海豚現蹤，讓遊客很開心，下午是否停航，將交由官方視外海海象決定，預計2點半就能知道結果。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，一早隨即編組豐濱地區海巡人員，逐次針對公告警戒區域拉設封鎖線，防止民眾進入，並採定點及機動方式，於磯崎海水浴場，石梯漁港及石梯坪等沿線民眾易觀浪熱點，運用各式廣播器材實施觀浪民眾勸離工作，以確保民眾生命財產安全。

第一二岸巡隊指出，呼籲民眾在颱風來襲期間，切勿前往岸際逗留及觀，以防憾事發生，發布禁（限）制公告期間，若擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

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