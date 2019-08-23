白鹿颱風持續進化 氣象局估接近台灣時強度最強

2019-08-23 12:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿持續增強、持續向台灣衝刺而來，中央氣象局表示，白鹿颱風仍在持續增強，預計下午2時30分發佈陸警，明天會是颱風影響台灣最劇烈時間，東部及南部要留意大雨或豪雨的發生。

根據中央氣象局資訊，白鹿上午11時其中心位置在北緯18.6度，東經 125.7度，即在台北的東南方約660公里之海面上，目前以每小時25公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑達120公里，提醒東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽及航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局指出，如果方向、速度不便，預計下午2時30分發佈陸上颱風警報，且從其經過海域來看，颱風未來應還會有增強空間，而距離台灣最近的時候，估計是其生命週期最強的時候，大約會到達輕度颱風最上限等級。

至於目前颱風影響狀況，氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，目前東半部略有降雨情形，但不明顯，溫度上則受外圍環流沉降影響，氣象局也針對台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣及金門縣發出黃色燈號高溫資訊，提醒民眾可能會出現36度以上高溫。

氣象局也提醒，陸上警報範圍應該會是台東、屏東、恆春地區，東半部今天下半天起斷續會出現短暫雨，到深夜之後雨會慢慢增多，而西部及南部近山區則會有午後雷陣雨。明天是颱風影響台灣最為劇烈時間，預估七級暴風圈會在明天白天開始接觸到東南部、恆春半島地區，東半部及南部地區要注意大雨甚至豪雨的發生。

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