白鹿颱風》政院召開情資研判會議

2019-08-22 21:09

〔記者李欣芳／台北報導〕為掌握白鹿颱風最新動態，行政院長蘇貞昌今天指示行政院災害防救辦公室邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於中央氣象局召開情資研判會議，除聽取氣象分析報告外，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。

氣象局表示，白鹿颱風將於明天至25日期間影響台灣，明天下半天開始外圍環流將逐漸接近，將為台灣帶來明顯降雨。

行政院災害防救辦公室表示，白鹿颱風影響台灣地區適逢週休假日，各級政府應提升警戒及防災應變運作機制，加強宣導民眾做好防颱準備，同時請中央氣象局持續監控颱風動態，與各防災單位保持密切聯繫。

災防辦表示，針對近期豪雨災害尚未復建完成的公共工程設施及場所，請相關單位強化防護整備措施，並督促地方政府掌握都市下水道清疏、水利設施整備、河川疏浚、土石流治理工程及施工中各項工程防災措施。

災防辦指出，針對空運、陸運、海運及鐵路運輸部分，請交通部預做規劃及配套措施，尤對於東部地區易致災公路段，應預先作好其他備援疏運方案，減少因災害造成的交通衝擊。另鑒於近期豪雨災害與颱風侵襲，可能造成農產品價格波動影響，請農委會及早啟動防範蔬果價格波動的風險處置機制，妥適調配農產供銷，穩定民生物價。

災防辦也提醒民眾，週休假期進行各項戶外活動，應隨時注意天氣預報，配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。

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