數十年水患有解 2.1億改善斗六乾溪堤岸預定明年9月完工

立委劉建國（右1）聽取水利署第5河川分署長吳明華（中）說明斗六乾溪竹圍二號橋上游堤岸改善工程規劃。（立委劉建國服務處提供）

2024/06/22 10:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市乾溪竹圍二號橋上游堤段因河道河幅不足、淤積嚴重，只要遇豪大雨即發生溢淹情況，造成十三里、溪洲里附近農地淹水，立委劉建國今（22）日指出，堤岸改善工程總經費2.1億元，預計7月中旬開工，2025年9月完工，屆時可解決地方多年淹水之苦。

針對縣內易淹水河川、排水改善，劉建國日前邀集水利署第五河川分署長吳明華及地方多位民代前往會勘，包括斗六市乾溪竹圍二號橋上游堤段、仁盛橋下游堤段、斗南埤廟大排、莿桐虎尾溪大美虎溪段。

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劉建國表示，乾溪竹圍二號橋上游永隆堤段，位在斗六十三里、溪洲里，因河道河幅不足、淤積嚴重，每逢颱風豪雨季節即發生溪水溢堤，造成周邊4、50公頃農地淹水，當地居民及地主怨聲載道，期盼能儘速改善。

吳明華指出，該堤段改善工程總經費2億1800萬元，包括工程費8800萬、用地徵收費1億3000萬元，工程內容有新建左岸堤防700多公尺、河道整理、新設水防道路600多公尺、整建右岸堤防140多公尺、加高約400公尺，已完成發包預計7月中旬開工，明年9月完工。

另乾溪仁盛橋下游堤段工程涉及乾溪下水尾口堤段與虎尾溪中南堤段的匯流，目前已辦理先期規劃，仍需一段時間進行後續工作。

莿桐虎尾溪大美虎溪新榮橋下游堤段工程，計劃左、右岸各新建堤防300公尺，預計今年內完成用地取得，總經費約8800萬，明年提報工程經費9500萬元，劉建國表示，他會向中央全力爭取經費，讓工程順利進行。

至於埤麻大排部分因通水斷面不足及護岸老舊造成淹水，之前已爭取下游部分500公尺改善，未來將與水利署討論繼續延伸改善。

斗六市乾溪竹圍二號橋上游堤段因河道河幅不足、淤積嚴重，只要遇豪大雨即發生溪水溢堤造成十三里、溪洲里淹水災情，堤岸改善今年7月中旬開工，明年9月完工。（記者黃淑莉攝）

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