菜價每公斤漲2.3元 北市府協調北農供貨平抑物價

2019-08-22 17:17

〔記者郭安家／台北報導〕中南部豪大雨傷及產區小葉菜類受損2、3成，台北市市場處今坦言，加上下週8月30日將開學，團膳業者近日內採買，超市通路業者亦至產地採購，另預期明天白鹿颱風接近登陸等因素，近日菜價上漲趨勢，今日蔬菜每公斤價格較昨天上漲2.3元；對此，台北市政府已協調台北市農產運銷公司等各單位供貨平抑物價。

至於水果部分，市場處指出，今日到貨量682公噸，較昨日減少128公噸，每公斤40.1元較昨日每公斤40.6元，每公斤下跌0.5元。市場處說明，今日蔬菜到貨量則1230公噸，較昨日減少120公噸，每公斤40.1元，較昨日每公斤37.8元，上漲2.3元。

市場處表示，因大部分蔬果價格略微上漲，今已要求北農公司視果菜批發市場交易狀況，釋出購貯之國產胡蘿蔔及馬鈴薯180公噸，並配合農委會滾動式倉儲作業，釋出甘藍菜40公噸和包心白10公噸，掌握農民團體貨源2579.5公噸，運至台北市果菜批發市場拍賣，並聯繫其他無受損之產區增量供應蔬菜，適時調配供應市場需求。

此外，市場處也要求北農公司，透過大台北地區全聯超市推出平價蔬菜，於8月23至26日提供6種平價蔬菜，如1棵45元的進口青花、1棵79元的進口甘藍、1盒25元的玉米筍、1條179元的日本山藥、1盒68元的牛心番茄、1把29元的裸葉菜類（空心菜、小白菜或莧菜），預計供應32.3公噸，藉由增加供貨以穩定蔬菜價格。

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