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大林蒲遷村第5次說明會今登場 居民會前提七大訴求

市議員陳麗娜（中）與大林蒲遷村自救會，今天在說明會前提出遷村七大訴求。 （記者葛祐豪攝）

市議員陳麗娜（中）與大林蒲遷村自救會，今天在說明會前提出遷村七大訴求。 （記者葛祐豪攝）

2024/06/22 09:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天（22日）將召開大林蒲遷村第5次說明會，市長陳其邁親自出席，說明會前，市議員陳麗娜與大林蒲遷村自救會提出七大訴求，強調「七訴求一個不能少」。

大林蒲遷村自救會指出，說明會又拖了1年多，期間地方多次要求合理修改遷村計畫書內容，希望這次市府拿出誠意解決問題，自救會此次提出「非住商用地協議價購、放寛安置住宅資格、磚造新建價格比照RC建價、3年內遷出可領搬遷獎勵金、全面徵收出入鳳鼻頭漁港非在藉船隻、發放空污補償金、落實1坪換1坪蓋回原屋型」等七大訴求。

市議員陳麗娜與自救會表示，雖歷經多次協調修正，農地公保地等非住商土地補償方案，始終不合理、不公平，希望非住商用地採協議價購，不得進行區段徵收，並找出大坪頂以外的第2塊土地，以供換地選擇。

安置住宅方面，陳麗娜指出，市府限定土地加房屋補償費，超過150萬才有安置資格，這是懲罰經濟弱勢者。地方要求政府放寬條件，每一持分人不論持分面積大小、有房無地者、在農地旱地公保地上的房屋所有權人，都應給予安置登記。

此外，民眾非常擔心遷村會負債，新房若要從目前的磚造結構改為RC鋼造，就要自行負擔價差，市府雖提供低利貸款，卻會產生遷村負債問題，因此除了1坪換1坪，也應加碼「磚造換RC」。

陳麗娜及自救會強調，政府「1坪換1坪、蓋回原屋型」的承諾，根本沒有落實，應該讓居民增購到足以蓋回原屋型的土地，若遷村預定地總面積不足，政府應該另尋合宜的土地，滿足居民建屋需求，而不是叫居民委屈自己、配合政府。

針對自救會提出的訴求，高市府稍後將在說明會上做出回應。

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