白鹿颱風將臨 網友KUSO：老天就是要把韓國瑜「困在高雄」

2019-08-22 20:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕第11號颱風「白鹿」逼近台灣，恐成穿心颱，影響最大的時間剛好在本週六、日，有網友說「白鹿來得正是時候」，老天就是要把韓國瑜「困在高雄」。

韓國瑜代表國民黨參選總統，9月1日首度到彰化縣拜訪基層，當天他從早上9點至傍晚6點，馬不停蹄拜訪9間宮廟，行程日前公佈隨即引發話題。

白鹿颱風來襲，彰化許多網友說「為什麼不晚一個禮拜？這樣就能困住韓國瑜，不讓他來彰化跑宮廟！」

不過有網友說，依往例，韓國瑜都在假日拼選舉，這個颱風一定把它「困在高雄」，不讓他到其它地方拼選舉。

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