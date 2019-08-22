柳川二期工程 北新國中前將施作200公尺長挑台

2019-08-22 19:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市柳川二期工程去年底動工，分上游及下游延伸整治，全長約7公里，上游段最近動工，將在北新國中前河段施作200公尺長的挑台，提供民眾休閒觀景，水利局強調挑台是往河中間延伸，將不影響民眾停車，預計10月底完工；另在中正公園設置一座兩萬噸的礫間處理場，改善河川污染，預計2020年底全部整治完成。

台中市柳川整治，一期工程主要為中區的300公尺河段，在前台中市長林佳龍任內完成，頗受好評，中央再核定12.5億元進行二期整治，經費由中央及地方依7:3的比例分擔，分別往上游至舊社公園及下游至三民西路延伸整治，全長約7公里，預計2020年底全部整治完成。

目前上游部分，水利局正施工拆除北屯區北新路至遼寧路的柳川護岸欄杆，將在北新國中施作200公尺長的挑台及景觀休憩平台，作為該區學生與行人通行安全及休憩空間，預計今年10月底前完成。

由於柳川旁道路狹窄且設有停車格，民眾擔心工程將移除停車格，未來附近停車將更不容易；水利局強調，挑台是往水中間施作，不會影響用路人通行或停車，現在圍籬施工中，才無法停車。

水利局目前也進行舊社公園至中正公園的污水截流，並在中正公園設置礫間處理的中正水淨場工程，經費約3.45億元，預定2020年底完工。

水利局長范世億表示，國外的礫間處理場主要用於處理溪流的水，台灣則用來處理污水，處理能量不足且有耗電的問題，污水應透過水資源回收中心來處理，但採用礫間處理，環保署才提供補助，導致增加縣市政府正常門經費的支出。

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