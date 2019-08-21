VR旅遊圓夢計畫 偏鄉學童台北一日遊

2019-08-21 20:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕幫弱勢學童實現無法滿足的需求與願望，TBC所屬系統暨經銷商信和、吉元有線電視，規劃並贊助「VR旅遊圓夢計畫」，21日帶領31名苗栗縣內7到12歲的偏鄉學童，前往台北一日遊，不用出國也能透過VR看世界，體驗不同的旅行樂趣。

此行充當導遊的經理林芳暖指出，VR旅遊計畫係針對苗栗縣7至12歲出國機會較少的偏鄉及弱勢學童，藉由體驗先進科技幫孩子圓夢，將安排VR小學堂、VR動感旅遊，並品嘗旅遊主題套餐，讓學童不用出國也能看到世界美景，藉VR載具身歷其境體驗不同的旅行樂趣。

苗栗縣長徐耀昌於圓夢團出發前，與縣議員黃月娥、楊文昌及信和總經理柳如伶等人到場致意並叮嚀全程以安全第一。徐耀昌特別加碼贈送團員每人一份麥當勞營養早餐，補充大家的元氣和體力，好好體驗這趟期待多時的VR旅行樂趣。

徐耀昌表示，感謝信和、吉元有線電視回饋鄉里，支持偏鄉及弱勢孩子圓夢，由於當前科技進步，VR設施可體驗宛如身歷其境的虛擬場景，尤其這次活動可讓不少負擔不起孩子旅遊實現旅行夢想的家庭，藉VR感受坐飛機在天際翱翔的新奇，展開環遊異國之旅，感受世界之美並開拓國際視野，希望學童細心體驗虛擬實境環遊世界的感動。

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