竹縣31所國中 校校有AR/VR教室！

2019-07-02 07:53

〔記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣包含分校在內的31所國中，校校都有AR/VR教室！

原來這是新竹縣配合中央透過前瞻基礎建設，分3年要推動全國中小學的數位建設計畫，為境內國中生所打造的智慧學習環境。

新竹縣政府一口氣從網路佈建、和打造不同層次的智慧學習教室2面向，在去年底前完成中央要求的第1期計畫。

讓全縣32所中、小學擁有比過去穩定、快速的網路供學習使用；還替31所國中添購105台大型顯示器，讓每校至少擁有1個班級數量的平板，提升互動教學功能。並在各校建置AR/VR創新智慧學習角，使教學能克服時間與空間的限制，6月中才剛獲教育部頒獎，肯定執行績效是全國表現最優的前5個縣市。

新竹縣教育研究發展暨網路中心表示，為了這個計畫，中央和縣府從106年到109年共編2億2700多萬元，分3期執行，第1期在去年上路。工作內容分有線、無線網路環境的重整和佈建，以及智慧學習教室的設立。

在網路重整和佈建上，縣府去年光是替受惠的32所中、小學，就新設了31條光纖骨幹，另增160個機櫃便利後續的維管等。

設立智慧學習教室方面嘉惠的是前述31所國中，這個領域的作法又分建置輔助教學、互動教學、以及創新教學3個層次。

輔助教學，他們在這31校、594間國中教室裡全面新設「整合型控制器」，使得老師只要一鍵，就能降下布幕或投影等設備上課。

在互動教學上，他們以1校至少1班的數量，採購了1080台學生用平板。另買入68台教師用平板、44台筆電、以及19台桌機，讓全縣的國中師生們教、學都更便利。

創新教學則讓每個國中都有1個AR/VR 創新智慧學習角，把時下最夯的VR體驗帶入教學現場，透過VR頭盔、VR課程與360度全景攝影機，提供VR的學習體驗。新竹縣動漫教育中心還另添30組VR頭盔，提供各校體驗VR虛擬實境教學。

縣長楊文科說，希望透過前述數位建設，平衡教育資源城鄉的差距，也提升學生的學習成效。

今年起，緊接著已經大致打造完成的國中部分智慧學習環境之後，接下來的2年計畫觸角將改轉入各國小校園。屆時網路佈建部分會有另外85所小學和2所國中跟進執行，智慧學習教室則鎖定包含分校在內的88所小學，最慢明年底前會全數完成。

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