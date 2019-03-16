戴上VR暢遊清明上河圖！ 全國首座體感教育轉運站啟用

2019-03-16 00:07

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「好像在清明上河圖遇到古人」！教育部政務次長范巽綠為全國首座體感營運教育轉運站揭幕，驚艷國內VR（虛擬實境）技術。

體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站，今天於高雄市社教館掛牌啟用，站體位於地下1樓，開放民眾免費體驗AR（擴增實境）、VR，范巽綠戴上VR遊逛清明上河圖，如置身畫中，欣喜與古人相遇。

范巽綠說，彷如穿越時空回到過去，體驗北宋市集生活，知識透過體感更能融會貫通，未來教育部將與地方縣市共同努力，在各地深化體感教育。

轉運站由經濟部工業局前瞻計畫挹注經費，由經濟部工業局與市府合作，為全國首創將清明上河圖等各領域體驗具體化，並提供民眾免費體驗場域，民眾穿戴體感設備，如臨實境穿梭北宋風光，而6樓教室也將規劃系列課程培育人才。

經濟部工業局科長林青嶔說，行政院推動產業發展政策基盤「數位國家．創新經濟發展方案」，規劃以數位科技作為國家發展基磐，在硬體與軟體建設並重原則下，建構有利數位創新基礎環境。

教育局副局長陳佩汝說，未來將以轉運站為示範點，培育AR/VR教材開發教師，持續打造全市體感學習地圖。

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