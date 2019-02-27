全國中學生VR創意競賽 光華高工前6佔3名

2019-02-27 10:13

〔記者陳建志／台中報導〕國教署為推廣新興科技，舉辦全國高中職AR、VR創意競賽，從全國80支隊伍中取前6名，台中光華高工學生自己寫程式、組裝、拍照、介紹，以「CNC工具機展場」、「被遺忘的台中-日治時代」、「咬人狗坑步道自然生態導覽」3項作品參賽，因透過VR眼鏡就可練習操作工具機，認識台中火車站、台中州廳等景點，以及太平咬人狗坑的步道景色和沿線動植物，在最後決賽6名中，分別拿到全國第2、第3、第5名的好成績，展現學生與新興科技、機器對話的能力。

光華高工副校長賈德琪表示，新科技變化日新月異，為了提升學生的學習力，學校2012年開始推動數位化教學，2017年並開始推動VR教學，希望學生學習到AR、VR、程式、虛擬攝影、配樂等技巧，並培養跨領域的團隊合作能力。

學校組隊參加國教署舉辦的全國高中職AR、VR創意競賽，其中董得恩、陳軒睿等5人在老師徐瑞澤、陳楷霖指導下，製作「CNC工具機展場」VR作品，學生不但自己寫程式，還將展場和工具機結合，讓大家透過此VR作品，就能認識3軸、4軸、5軸等工具機的操作方式，一舉拿下此比賽全國第2名。

另外，室內空間設計系李婕澐、劉律寬等5人，因覺得台中有許多值得介紹給大家的景點，在洪紹恆老師指導下，製作「被遺忘的台中-日治時代」VR作品，不但前往台中火車站、宮原眼科、台中州廳、放送局等具歷史價值的景點，透過360度相機實際取景及VR環景設計，讓大家不用到台中，就能認識台中的美景和文化，拿到此項比賽第3名。

此外，高二、高三資訊、機械系同學魏志宸等8人，以學校附近的咬人狗坑步道，製作「咬人狗坑步道自然生態導覽」作品，記錄咬人狗、岩生秋海棠等路旁植物，並收集多種鳥類的聲音，以及台灣潭、三汀山等沿線景點，也拿到此項比賽第5名，同學都開心從中學習到製作VR和寫程式的技巧，對於未來求學、就業有很大幫助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/