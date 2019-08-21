交通部道路養護「金路獎」 宜縣府獲3連霸

2019-08-21 16:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部針對全台各縣市的道路養護「金路獎」評鑑，宜蘭縣政府連續3年獲得第1名的殊榮；縣府交通處表示，本縣多雨潮濕的氣候型態就道路的養護時效及技術面，儼然是一個難題，感謝府內同仁與府外單位的共同努力，維護縣內道路品質，讓宜蘭縣成為唯一在「金路獎」獲得3連霸的縣市。

宜蘭縣在「宜蘭縣綠色廊道總體規劃」及「人本綱要計畫」架構下，使道路有秩序系統的提升品質，並嚴格要求管線單位非經常性開啟的人手孔蓋，配合縣府的年度養護計畫全面下埋，讓用路人不必再忍受銑刨加封路面因配合孔蓋高程所帶來的不平整。

技術面，縣府也重視施工細節將坑洞的修補規格率定標準，除了要求需方正切割外，且修補需以車道為單元，增加美觀性及耐久性。

交通處表示，宜縣多雨潮濕的氣候型態就道路的養護時效及技術面儼然是一個難題，加上縣府相較有限的人力及財力，要做好道路管理的工作，縣府團隊都必需挹注更多的熱忱及心力。

交通處指出，為能即時掌握道路健康危害訊號，從精進管理手段，全面推展「宜蘭縣道路管理系統e化」，建置宜蘭縣土木公務資訊維護管理系統，內含路平通報、道路挖掘管理、管線圖資查詢等系統及24項公路基本設施調查，以服務每位用路人有舒適、安全的環境。

交通處強調，除此之外，宜蘭因地理位置每年難以避免受颱風侵襲，道路的植栽綠美化每年受風傾倒、損傷的情形，則是管理宜蘭道路的另一個難題。於是，縣府從政策、技術、管理等層面率定出照顧道路的相關作業程序。

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