單身青年、婚育家庭租屋補貼 桃市9.2起受理申請

2019-08-20 19:56

［記者謝武雄／桃園報導］為減輕單身青年、婚育家庭居住負擔，桃園市政府配合內政部推出「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」，將於9月2日起至9月27日止受理申請，申請時間為期四週，民眾可臨櫃、至桃園市政府住宅發展處遞送、郵寄申請書件，也可至內政部「單身青年及婚育租金補貼線上申請系統」提出申請。

住宅發展處說明，符合申請資格包含20至40歲單身青年（未婚、離婚或喪偶且未育有子女）、兩年內新婚及育有未成年子女的家庭，每人每月平均所得低於新臺幣3萬6445元，無自有住宅且確實有租屋需求者即可申請租金補貼。

另本市單身青年每月租金補貼最高新臺幣3200元，新婚及育有未成年子女家庭每月租金補貼最高新臺幣4000元，補貼期間最長1年。

另外，「單身青年」部分容許租屋處、戶籍不在同一縣市，但必須向該縣市提出申請，至於「婚育家庭」部分則必須租屋處、戶籍在同一地址才能提出申請。

住宅發展處表示，申請租金補貼除申請書外，申請人要攜帶國民身分證正反面影本、戶口名簿或電子戶籍謄本、完整租賃契約影本、郵政儲金簿封面影本及申請日1個月內建物所有權狀影本等文件至住宅發展處申請，另外縣市單身青年於桃園租屋者，除以上文件外，另檢附在職證明亦可提出申請。如有相關問題，請撥打桃園市政府住宅發展處諮詢電話：（03）3324700轉1。

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