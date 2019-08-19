產學合設先端智農實驗室 衝刺無人農業新世代

2019-08-19 13:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕看準未來智慧農業，台大與業界產學合作，共創「先端智農實驗室」，研發無人機、物聯網等相關科技，如目前已可用無人機在15分鐘內掃描2公頃農地，分析花果病害、成熟等，進行施肥、採收、除草作業，未來更鎖定東南亞龐大的農業商機，號召學生好手組團，將台灣農業科技行銷全球。

台大生農學院與開發無人機技術的經緯航太公司進行產學合作，今正式成立「先端智農實驗室」，該實驗室負責人、台大教授劉力瑜表示，如開發的無人機噴藥技術，便可載重12公斤，可智慧噴灑農藥、施肥等，亦可執行無人偵察機「巡田水」，花15分鐘就能掃描2公頃農地，農作物生病、成熟等都一覽無遺，但目前因掃描資料量龐大，尚無法雲端運算，須看未來5G研發科技進程。

經緯航太董事長羅正方表示，期盼3年終於把成果端出來，因應新政府推動新農業與新南向，無人載具可解決糧食問題，目前已成功執行對玉米生長的無人機監控，日前台灣也發生秋行軍蟲入侵，無人載具除蟲也派上用場，盼未來與台大合作的實驗室扮演領頭羊角色，未來更鎖定馬來西亞、印尼、越南等各國數千萬公頃的農林，拜託學界把學生留下，一起組團出征，行銷台灣智慧農業。

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