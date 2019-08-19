桃園風禾公園禁飛空拍機 最快週二起連放風箏也不行！

2019-08-19 00:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕搶在今年春節前開放的桃園市風禾公園遊憩區，因有50公尺長的溜滑梯，深受小朋友喜愛，開放至今每逢假日人潮總是絡繹不絕，不料日前有遊客在該處操控空拍機，爆出糾紛，桃園市政府養護工程處因此祭出禁飛空拍機的公告，但有家長好奇，不能用空拍機，那放風箏可不可以？對此，桃市府養工處長陳聖義表示，考量遊憩區的民眾多，擔心風箏的線纏到人會發生危險，目前已檢討風禾公園遊憩區禁放風箏相關規定，最快將於週二公告上路。

桃市府斥資近8千萬元將風禾公園滯洪池改造成滑梯遊樂場（遊憩區），於1月底落成啟用，現場有7座滑梯，還有觀景台、沙坑、鞦韆及平衡木等多項設施 ，其中高20米、長50米的滾輪滑梯，是桃園市第一座大型滾輪滑梯。

不料，日前藝人竇智孔在遊憩區操控空拍機時，因飛行高度過低，引來一旁家長關切，擔心竇若操作不當，空拍機掉下恐砸傷小朋友，雙方對此起了口角衝突，事後遊客將事情經過PO在網上，引發討論，也讓桃市府檢討使用空拍機的準則，並首開桃園先例，在風禾公園遊憩區貼出「考量孩童安全，請勿於此範圍使用空拍機」的公告。

陳聖義表示，平時溜滑梯的遊憩區有很多民眾，主要是考量小朋友安全，所以禁飛空拍機，公告貼出後也有民眾反映是否放飛風箏，經考量，小朋友會在遊憩區跑來跑去，而風箏的線搖擺不定，擔心小朋友被線纏到發生危險，因此最快週二也會依桃園市公園自治條例「其他經主管機關公告禁止或限制之事項」，貼出禁止民眾放飛風箏的公告，初期會以勸導為主，但若有民眾違規屢勸不聽，可開罰600元。

對於風禾公園接連禁飛空拍機、風箏，曾姓媽媽表示，公園是讓小孩玩樂的地方，她認為空拍機的確有危險性，但風箏應沒太大影響；遠從宜蘭帶乾兒子到公園溜滑梯的邱小姐也表示，風箏是以很慢速度掉下，傷害力相對小，若不能放風箏覺得有點可惜。

另，有遊客擔心風禾公園的溜滑梯會磨傷屁股，將紙板DIY做成防護墊，也有業者嗅到商機，在溜滑梯旁賣起要價百元的防護墊，還有烤香腸等大賺觀光財。對此，陳聖義表示，桃市府有準備防護墊，只是最近因天候不佳未提供，原則上防護墊將採自主管理，會擺在固定位置供民眾自己取用，至於攤販所售的防護墊，陳聖義也提醒民眾，若防護墊材質不佳，會滑的更快更危險，由於公園禁止擺攤，將請保全加強取締。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法