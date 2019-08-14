宜大規劃無人機辦公室 實驗飛行場今啟用

2019-08-14 22:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］國立宜蘭大學預計在城南校區斥資2億元，除了興建2棟建築打造育成中心，也研擬設置東部首座的無人機辦公室；今先啟用無人機實驗飛行場，跑道長度約500公尺，將作為定翼機及旋翼機的培訓考場，至於辦公室等實體建築，年底就會動工；宜蘭大學校長吳柏青說，盼飛行場能成為國內無人機人才的培訓基地。

宜大城南校區毗鄰宜蘭科學園區，面積26.7公頃，臨近宜蘭縣政府與縣議會，園區開闊，交通便捷，被視為是具發展潛力的處女地；宜大取得土地後，規劃設置城南校區，預計分2期開發。

第1期計畫興建2棟建築，除成立創新育成中心及食品創客中心，還要設置智慧農業專區，內含智慧園藝、智慧農機及無人機辦公室，投資額約2億1000萬元，經費由宜大自行編列，工程已進入設計階段，預計年底動工，但完工時間未定，第2期工程目前則規劃設置棒球場，行進行低密度開發，並辦理BOT招商，提升校區的生活機能。

宜大今在城南校區，舉辦「無人機實驗飛行場」啟用典禮，飛翔場有一座跑道，全長約500公尺，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀及宜蘭市長江聰淵等人均有出席；吳柏青說，無人機實驗飛行場只是城南校區開發的第一步，未來將以「蘭陽溪沙洲」的意象，來建設城南校區的所有建築，並以「飛」為校區的主題。

吳柏青表示，配合無人機飛行場的啟用，宜大已陸續辦理相關培訓課程，未來期望場地，能成為國內無人機人才的培訓基地，達到在地培訓人才的重要目標。

林姿妙指出，非常感謝宜大教學團隊的努力，讓產官學結合，發展無人機，提升宜縣的農業與觀光發展，縣府一定會盡力配合宜大發展，並給予必要協助；陳歐珀說，無人機產業的發展，令人非常期待，未來10年全球年產值有機會達到4億美金，台灣能否在無人機的發展佔有一席之地，宜大已經有了很重要的開端。

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