美擊落無人機 伊朗反譏打錯了

2019-07-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十九日指出，一架伊朗無人機在荷姆茲海峽入口處因對美國兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）構成威脅而遭擊落。伊朗副外長阿拉奇（Abbas Araghchi）推文否認伊朗損失無人機，他寫道：「我擔心拳師號誤將他們自己的無人機打下。」

川普與美國國防部都沒有說明是如何擊落伊朗無人機，但美國有線電視新聞網報導，「拳師號」是利用電子干擾方式讓無人機墜落，而非以飛彈擊落。據川普說法，該架無人機因迫近拳師號一千碼（九一四公尺）之內而遭「立即摧毀」，他補充，「這是伊朗許多挑釁、敵意行動中的最新事例」。國防部發言人霍夫曼表示，拳師號「採取防衛行動」，「以確保艦上官兵安全」。

美警告飛得太近軍艦 一律擊落

伊朗革命衛隊證實無人機曾偵察「拳師號」並拍攝照片，但否認遭擊落，伊朗軍方也宣稱所有無人機都安全返回基地。川普政府一名匿名官員表示會在稍後公布擊落無人機影片，並警告，今後只要伊朗無人機飛得太接近美國軍艦，將一律擊落。

今年五月，美國國防部宣布在伊朗附近海域部署一個航空母艦打擊群以及轟炸機特遣部隊，以因應伊朗政權的威脅。六月間，德黑蘭擊落一架美國無人偵察機，引發川普下令空襲伊朗，他在最後時刻以將造成「不成比例」的傷亡為由叫停攻擊。本月四日，英國在直布羅陀扣押一艘伊朗油輪，據稱該船違反制裁，將前往敘利亞，一週後，伊朗武裝船隻在波斯灣威脅一艘英國油輪，隨後遭一艘英國海軍驅逐艦驅離。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法