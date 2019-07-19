美伊局勢緊張！ 川普：美軍擊落荷莫茲海峽伊朗無人機

美國總統川普18日表示，1艘美國海軍艦艇在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擊落1架伊朗的無人機，當時雙方距離不到1000碼。（路透）

2019-07-19 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日表示，1艘美國海軍艦艇在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擊落1架伊朗的無人機，當時雙方距離不到1000碼。但伊朗官方否認了這套說法，指沒有收到無人機遭擊落的消息。

綜合媒體報導，川普18日在白宮指出，當時伊朗的無人機飛到美軍兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）的1000碼範圍內，經過美軍多次警告無效，美軍採取防禦行動，立即將伊朗無人機擊落。川普說，無人機接近「拳師號」是伊朗針對國際水域航行船隻的最新挑釁和敵意行動，美國有捍衛自己人員和設施的權利，譴責伊朗試圖破壞航行自由和全球商業的企圖。

五角大廈的聲明證實，表示事件發生在當地時間18日上午10時左右，「拳師號」正在通過國際水域準備進入波斯灣，一架固定翼無人機接近「拳師號」，在威脅範圍內，「拳師號」採取防禦措施將無人機擊落，確保該艦和艦組人員的安全。

川普和五角大廈都沒有說明「拳師號」是如何摧毀無人機的。《美國有線電視新聞網》（CNN）報導稱，該艦使用電子干擾將無人機擊落，而不是使用飛彈攻擊。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在抵達聯合國總部與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會晤時表示，「我們沒有收到今天關於失去1架無人機的消息。」

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在抵達聯合國總部與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會晤時表示，「我們沒有收到今天關於失去1架無人機的消息。」（法新社）

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