反輻射無人機「劍翔」量產104架

2019-08-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統二○一七年底宣示，國軍將加速建置大型無人機戰力，對此，中科院在今日開展的「台北國際航太暨國防工業展」中，除展示經過構改的新版「騰雲」大型無人機模型，更宣布已執行一○四架「劍翔」反輻射無人機的量產工作，未來將成空軍防空部隊的標準配備。

中科院自研自製的「劍翔」無人機，和以色列「哈比（Hapry）」無人機有幾分神似，軍方強調，這些皆為我國自主研發。中科院航空所長齊立平在國防工業展前記者會暨導覽時受訪表示，「劍翔」無人機現已具備作戰能力，並確定投入量產，今年已編列相關預算，維持六年量產工作，未來也將供軍種投入演訓用，總數量為一○四架。

值得注意的是，中科院展示的「劍翔」無人機皆裝載在發射車上，一輛發射車可裝載十二架。齊立平指出，該無人機可用於單機攻擊或「群攻」，並就他國船艦在內的所有輻射源進行壓制。據了解，由於該機種的機動部署特性，軍方除以機動發射車運載外，也不排除部署在外島、船艦上。

齊立平說，「劍翔」無人機發射後「就不會回收」。據了解，「劍翔」具備在空中警戒、偵蒐的能力，如發現輻射源目標，可發動「自殺式攻擊」衝撞目標。

軍方也公布新版「騰雲」大型無人機，齊表示，新版大型無人機採複合式材料打造，發動機推力比現役機種「大好幾倍」，並有自動起降、自動連網、多機導控與備援等相關設計。另有官員指出，首架新版「騰雲」無人機將在今年底出廠。

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