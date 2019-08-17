化腐朽為神奇！海洋廢棄物營造將軍國小海洋風

2019-08-17 12:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖將軍是文石及船長的故鄉！海洋教育益顯重要，尤其面對海洋廢棄物問題逐漸嚴重之際，將軍國小透過藝術創作將海廢賦予新生命，邀請藝術家吳成夫〈小花）改造成海洋風的校門牌樓，成為將軍全新地景亮點。

賴峰偉初任澎湖縣長之際，積極推動海洋小學，當時由前教育處長葉子超擔任校長領軍的將軍國小，就是示範學校；睽違10餘年後，賴重掌縣政，將軍國小再度成為海廢教育重鎮，主要是將軍是澎湖船長的故鄉，培育未來的海上男兒，成為對抗海廢的前線尖兵。

將軍國小透過藝術家吳成夫（小花），帶領學校孩子淨灘、撿海廢，將海廢化腐朽為神奇，經由共同創作與再利用，海廢新生展特色，漁業用廢棄保麗龍浮球目前是澎湖三大海廢中最嚴重的一種，希望透過使用海廢保麗龍製作珊瑚礁景觀，浮球彩繪成魚群，呈現海洋風情，用海廢浮球，展現將軍島文石天使之眼，能讓參觀的人感受到將軍自然環境與海洋生物的美，並且意識到海廢問題的嚴重。

校長張宏宇表示，學校希望透過大型的藝術規劃活動，結合豐富的自然人文景觀元素與學校校本珊瑚課程特色，促進學生學習成效，讓將軍的孩子能更進一步認識家鄉，從而激發保育的觀念，再創將軍島嶼特色。非常感謝賴縣長及陳佩真議員協助，讓將軍的孩子們從活動中進一步認識到自己家鄉海中珊瑚的美，也正視到海廢對海洋的危害問題，學習到海洋資源保育的重要性。

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