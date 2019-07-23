關西人怒了 反甲級廢棄物處理業者進駐

2019-07-23 12:43

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮今天又有場環保抗爭！為了誓死反對某甲級事業廢棄物處理業者進駐關西鎮東光里，響應東光里里長葉明璋、東光社區發展協會理事長游興財、以及當地鎮代連忠進的號召，包含當地里民、周邊里長，境內各環保或是愛鄉團體代表等約40多人，大家一起頂著攝氏超過30度的豔陽，集結在業者的廠址預定地前，大家或頭綁白布條、或在業者深鎖的大門前掛上抗議標語，就是要業者知道，他們的怒火正在加溫，希望業者知難而退。

今天主動到場聲援的有關西鄉土文化協會、反宏關自救會、關西鎮環境保護協會、新竹縣生態休閒發展協會等地方團體。關西鎮長劉德樑、行政院政務顧問黃源慶也到場表示跟鄉親站在一起。

黃源慶說，他會把鄉親的聲音傳達給行政院了解，劉德樑則強調已緊急在今天下午2點將跟縣長楊文科面會，當面把話講清楚，希望縣府不要核准這家業者來到關西。

反宏關自救會副會長、該鎮石光里里長嚴盛任說，祖先留下來的好山好水，鄉親有傳承給子孫的責任，如果失守，不要指望個人百年以後，子孫會拿紅粄、發糕來祭拜，因為就是他，他也不會想要尊敬這樣的祖輩，所以呼籲大家一定要團結。

他甚至放話，只要東光里鄉親站出來抗議，他一定會到場同進退！

嚴盛任也告訴從沒參加站上街頭、做過抗議行動的善良鄉親們，理性的抗爭不會被關的！「要被關，我被關沒關係！」給所有這次首度站上街頭、年紀甚至都已經超過80的東光里長輩們加油打氣。

關西鎮代彭兆銘則呼籲，除了抗爭之外，最根本的解決之道就是要回到行政面解決，要求縣府、公所等行政機關絕對不能「放水」，讓業者有縫可鑽，來到關西落腳，傷害所有鄉親和鳳山溪以下鄉鎮的用水安全！

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