廢棄物處理廠闖關西 他用這招「將軍」公部門「依法行政」

2019-07-23 22:28

〔記者黃美珠／竹縣報導〕關西人反對甲級事業廢棄物處理業者進入關西鎮之火燎原，鎮長劉德樑今天下午率隊向縣長楊文科陳情，表達希望縣府不要核准業者的相關申請，最好直接「撤案」。考量到縣府必須依法行政，反對、陳情者若想要「將軍」依法行政這4字，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，那就請公所、縣府透過都市計畫通盤檢討的方式，把業者廠房所在的「乙種工業用地」檢討後重為編定使用！

劉創盛說，自己住在關西東光已經50年了，被抗議的業者關西廠預定地及其周邊，當年是木材加工專區，當地才會被編為都市計畫區內的「乙種工業用地」。現在木材加工業已經萎縮，從當年至少10家的榮景變成現在只剩3家，既然這個加工業已經退場，政府就該思考要透過都市計畫通盤檢討方式，把當年據以編定乙種工業區的理由，重新思考當年的環保問題，重為更妥適的編定，而不是繼續沿用幾10年前的政策，讓污染性的事業有機可趁搶進。

不過，劉創盛也抨擊行政機關，每次口說的「依法行政」依的都是有利業者的法，法條百百款，為什麼不依有利民眾的法律去執政呢？

楊文科說，他今天下午為了趕去交通部，爭取改善國3關西交流道、國1湖口交流道瓶頸區，以及其對地方交通所造成的負面影響，當面向交通部長林佳龍報告，最後首肯將擇日現勘後擬定對策。

楊文科說，因此，面對陳情鄉親，他逐一握手致意後就交辦辦公室秘書徐瑜新，會同國發處都市設計科科長周揚政、環保局環境發展資源科科長許翔璽共同受理。

他個人的想法是，地方繁榮、產業發展、跟環境保護是三頭並重的大事，不能偏廢。

楊文科說，縣府施政必須依法行政，但也要嚴加把關，特別對於真的會造成污染的事業，他不可能准許進入設廠，只是目前這家業者迄今除了申請審議都市設計，其他都還沒有提出，縣府也真的不清楚他葫蘆裡要賣什麼藥，所以只能先靜觀其變。

抗議的鄉親們說，根據這名業者的登記資料等顯示，他們專門回收處理廢電子零件組、廢電線電纜、廢印刷電路板、廢電腦廢家電、廢IC電阻晶片、混合五金廢料等，這些事業性、甚至是有害的廢棄物。是關西人好欺負，所以縣府才要通過、準備核准業者所申請的都市設計審議嗎？

新竹縣關西鎮環境守護協會監事曾繡雅就直言，有沒有機會讓他們被「撤案」！？

國發處都設科科長周揚政最後應陳情鄉親要求居中牽線，透過電話取得業者委任的建築師允諾，將促成業者透過關西鎮長劉德樑的辦公室，加強跟地方的溝通和聯繫。

相關新聞連結：

關西人怒了 反甲級廢棄物處理業者進駐

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法