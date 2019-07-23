廢棄物處理廠闖關西 他用這招「將軍」公部門「依法行政」

〔記者黃美珠／竹縣報導〕關西人反對甲級事業廢棄物處理業者進入關西鎮之火燎原，鎮長劉德樑今天下午率隊向縣長楊文科陳情，表達希望縣府不要核准業者的相關申請，最好直接「撤案」。考量到縣府必須依法行政，反對、陳情者若想要「將軍」依法行政這4字，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，那就請公所、縣府透過都市計畫通盤檢討的方式，把業者廠房所在的「乙種工業用地」檢討後重為編定使用！
劉創盛說，自己住在關西東光已經50年了，被抗議的業者關西廠預定地及其周邊，當年是木材加工專區，當地才會被編為都市計畫區內的「乙種工業用地」。現在木材加工業已經萎縮，從當年至少10家的榮景變成現在只剩3家，既然這個加工業已經退場，政府就該思考要透過都市計畫通盤檢討方式，把當年據以編定乙種工業區的理由，重新思考當年的環保問題，重為更妥適的編定，而不是繼續沿用幾10年前的政策，讓污染性的事業有機可趁搶進。
不過，劉創盛也抨擊行政機關，每次口說的「依法行政」依的都是有利業者的法，法條百百款，為什麼不依有利民眾的法律去執政呢？
楊文科說，他今天下午為了趕去交通部，爭取改善國3關西交流道、國1湖口交流道瓶頸區，以及其對地方交通所造成的負面影響，當面向交通部長林佳龍報告，最後首肯將擇日現勘後擬定對策。
楊文科說，因此，面對陳情鄉親，他逐一握手致意後就交辦辦公室秘書徐瑜新，會同國發處都市設計科科長周揚政、環保局環境發展資源科科長許翔璽共同受理。
他個人的想法是，地方繁榮、產業發展、跟環境保護是三頭並重的大事，不能偏廢。
楊文科說，縣府施政必須依法行政，但也要嚴加把關，特別對於真的會造成污染的事業，他不可能准許進入設廠，只是目前這家業者迄今除了申請審議都市設計，其他都還沒有提出，縣府也真的不清楚他葫蘆裡要賣什麼藥，所以只能先靜觀其變。
抗議的鄉親們說，根據這名業者的登記資料等顯示，他們專門回收處理廢電子零件組、廢電線電纜、廢印刷電路板、廢電腦廢家電、廢IC電阻晶片、混合五金廢料等，這些事業性、甚至是有害的廢棄物。是關西人好欺負，所以縣府才要通過、準備核准業者所申請的都市設計審議嗎？
新竹縣關西鎮環境守護協會監事曾繡雅就直言，有沒有機會讓他們被「撤案」！？
國發處都設科科長周揚政最後應陳情鄉親要求居中牽線，透過電話取得業者委任的建築師允諾，將促成業者透過關西鎮長劉德樑的辦公室，加強跟地方的溝通和聯繫。
相關新聞連結：
關西人怒了 反甲級廢棄物處理業者進駐
-
新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛（立者）說，被某甲級事業廢棄物處理業者相中的關西都計區內乙種工業用地，早期是木材加工專區，現在該行業沒落了，應該透過都市計畫重新檢討編定，不是讓別人不要的污染事業進入戕害關西。（記者黃美珠攝）
-
面對關西鄉親針對環保爭議事業的反彈與陳情，縣長楊文科今天下午委由縣長室秘書徐瑜新（立者）、國發處都市設計科科長周揚政（右2）、環保局環境資源發展科科長許翔璽（右3）共同受理。（記者黃美珠攝）
-
新竹縣關西鎮鎮長劉德樑（前右1）今天下午率領鄉親到縣府陳情，縣長楊文科短暫跟在場者致意後，隨即交由縣長室秘書徐瑜新跟縣府環保局環境資源發展科科長許翔璽（左1）、國發處都市設計科科長周揚政（左2）共同主持、受理。（記者黃美珠攝）
-
新竹縣關西鎮環境守護協會監事曾繡雅說，反對某甲級事業廢棄物處理業者的關西鄉親，陳情的共同訴求，就是希望有無可能讓該業者對縣府提出的申請案被「撤案」，大家就不用走到環保局的環評那一關。（記者黃美珠攝）