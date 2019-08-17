週末作夥到潮州 欣賞好戲又可逛市集！

2019-08-17 08:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東戲曲故事館8月推出戲曲玩戲節，今天（17日）、明天（18日）除了有青少年學習戲劇的成果發表外，還有古早味市集，也有皮影戲、布袋戲、歌仔戲等團隊演出，邀請鄉親作夥到位潮州鎮的屏東戲曲故事館來看戲。

為讓本土傳統藝術向下扎根，屏東戲曲故事館暑假期間舉辦歌仔戲培訓營，以兒童、青少年為對象，有20名學員參加，從幼稚園到國二生都有，聘請緣龍戲坊江明龍傳授歌仔戲基本概念，帶領學員排演《醉八仙》，小朋友第一次穿起戲服演歌仔戲，有模有樣，覺得很有趣；今天（17日）上午9時20分起舉行成果發表。

江明龍指出，《醉八仙》是歌子戲廟口演出必演扮仙戲，裡面涵蓋「生、旦、淨、丑」完整行當，更有富貴貧賤、男女老幼的角色意涵，藉由孩子們親身體驗，更加提升在地文化認同感。

屏東縣政府文化處表示，潮州是屏東縣歌仔戲、皮影戲及布袋戲三大戲曲發源地，屏東戲曲故事館不只是展演，讓豐富戲曲在這裡輪番搬演，同時扮演教育與推廣的重要功能，讓更多人認識傳統戲曲源流及演變。

屏東戲曲玩戲節活動8月17日上午9時20分起，第一屆子弟戲培訓營成果發表，小小學員將粉墨登場，也邀請錦飛鳳傀儡戲劇團、阿猴掌中班、緣龍戲坊、永興樂皮影劇團、銧樂軒北管樂團、明華園星字戲劇團等團隊演出，以及懷舊風的古早味市場，有童玩、復古cospaly拍照體驗、特色小吃等，一連2天的活動，可以欣賞好戲又可逛市集。

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