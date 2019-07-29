台灣歌仔戲發源地 8/3、8/4舉辦歌仔戲文化節

2019-07-29 17:08

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣政府所屬的蘭陽戲劇團，一度因預算在縣議會二讀會被刪，差點走入歷史，所幸各界聲援，順利讓預算通過。走過倒團危機，劇團今年舉辦的劇團新秀培育計畫，破紀錄招募45名青年參與，今培訓班學員在歌仔戲發源地的員山鄉結頭份社區演出，展現培育成果。

結頭份社區的「大樹公」，相傳是歌仔戲的發源地，最早演出就是從大樹公的樹蔭下開始，發展迄今已有200多年歷史。

結頭份社區致力保存及傳承歌仔戲文化，8月3日、4日舉辦第10屆「結頭份歌仔戲文化節」，除了社區歌仔戲班、學校演出外，參與蘭陽戲劇團新秀培育的學員們，也將在歌仔戲文化節展現培育的成果。

由於蘭陽戲劇團曾度過倒團危機，浴火重生後也讓今年的歌仔戲文化節別具意義。

宜蘭縣文化局局長宋隆全表示，蘭陽戲劇團協助歌仔戲薪傳工作，今年暑假蘭陽戲劇團新秀培訓有45名學員參與，破歷年來紀錄，可讓更多人得以了解歌仔戲、培訓有潛力的新秀。

今結頭份社區在大樹公下，以竹竿圍成戲台，邀請蘭陽戲劇團、新秀培訓計畫學員出演歌仔戲，為即將到來的文化節暖身。

培訓班成員、就讀國中一年級的陳思捷，為學歌仔戲，暑假犧牲玩樂時間，從台北至宜蘭參與戲曲培訓；她說，從小就很喜歡歌仔戲的身段、唱腔，她學歌仔戲有4年時間，希望未來能繼續走下去。

為期2天的結頭份歌仔戲文化節，3日、4日下午4時後，在宜蘭河永金堤段的結頭份文化廣場舉辦，8月3日演出的團體與戲碼有同樂國小的《天公疼憨人》、慈心華德福《逛花燈》、結頭份歌仔戲班《打城隍》，以及童玩節團隊演出、蘭陽戲劇團新秀培育計畫成果發表。

8月4日有佑聲戲劇協會的說唱歌仔戲─《扮戲唸歌逗陣來》、結頭份歌仔戲班《大樹公跤滾歌仔》、蘭陽戲劇團《扮仙》、員山國中《死與少女》、蘭陽戲劇團《碧海青天》。

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