好萌！客家戲曲「龍王祝壽」 小學員粉墨登場

2019-07-13 11:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市客家事務局昨天在客家文化園區舉行客家戲曲夏令營成果發表會，活潑展現「西遊記」改編故事「龍王祝壽」，由一班猴子猴孫與水晶宮魚仙們可愛登場，執著大旗、槍、飄扇輪番上陣，客家局長林素琴說，小學員們克服客語台詞挑戰，雖然肢體動作有些生澀，但台下親友團仍報以熱烈掌聲。

為期一週的客家戲曲夏令營從8日啟動，戲曲表現注重學員基本功養成，下腰、腿功等鍛練是每天必備功課，還包括客語口白、傳統曲調、旗槍耍弄的練習，課程內容非常充實，客家局邀請蔡晏榕及黃俊琅兩位講師授課，兩人皆為榮興採茶劇團專業演員，不僅各有所長且演出經驗相當豐富，為讓學員擁有最好的學習品質，講師們也邀請多位助教協助。

林素琴說，這次營隊特別將小學員的年齡放寬至6歲，也讓家長一同粉墨登場，雖然教學難度大幅提升，老師配合修改劇本費心教導，大家共同努力催生出獨一無二的「西遊記」，將課程成果熱鬧展現，學員們完妝後在新北哈客樂園各個角落拍照留念，吸引遊客駐足圍觀，如此特別的暑期體驗，在學員心中留下滿滿的成就感和溫暖印記，親子關係也增溫不少！

林素琴說，客家戲曲夏令營成功打頭陣作出口碑，希望藉由這次成功經驗，再接再厲規劃出一系列親子共學的課程，將新北哈客樂園打造成快樂學習的Hakka學園，課程詳情請見新北市客家局FB粉絲專頁及新北市客家文化園區網站，洽詢電話（02）2672-9996。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法