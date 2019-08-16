要求放寬淹水補助標準 議員：50公分是「養豬標準」

2019-08-16 19:16

〔記者蔡文居／台南報導〕813水災台南市為重災區，台南市議會臨時會今天進行治水專案報告，由市長黃偉哲率一級主管赴議會報告，與會議員砲聲隆隆，建議市府放寬淹水補助標準，指50公分的淹水補助標準是「養豬的標準」，早已不合時宜。

包括市議員蔡育輝、郭鴻儀等人提議請市府儘量放寬淹水補助標準，郭鴻儀於會中提案，市議會並做成結論，建請市府淹水救助金比照去年823的補助標準。

蔡育輝表示，淹水50公分才補助的標準，那是養豬的標準，緣自於農業時代，水淹50公分小豬就會滅頂的基準，現今已不合時宜，每次淹水都被淹水戶罵翻，更導致淹水跟公所爭執不斷，淹水20公分沙發、家具都報銷，市府應儘量放寬淹水補助標準，希望這會期能送出修正案。

市議員楊中成說，永康大灣地區現今流行彼此以「入厝何時請客」來問候，這十分諷刺，他每次勘災只能站著被罵，要求市應加強分洪來治水，同時應趕快通過水閘門的申請補助。

市議員郭鴻儀則建議，應比照去年823水災補助額度，淹水20至49公分也補助5000元，福利戶加5000元。88風災後，他自己就曾申請水閘門補助，之後就不曾再申請淹水補助，這比現在現金補助還省錢。

黃偉哲表示，這應全盤了解，淹水有無達50公分如何精準認定，以避免爭議，這是市府努力的目標。至於議員要求修正放寬助標準辦法，他允諾在市議會下次會期結束前提出。

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