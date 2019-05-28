別讓0602淹水事件重演 基隆西定國小裝防水閘門

2019-05-28 12:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕2017年6月2日豪大雨，基隆市降雨量達346毫米，基隆市學校有28件淹水災情，教育部核定補助1500萬元，基隆市府自籌167萬元，進行災後復建；教育部長潘文忠與基隆市長林右昌今天前往西定國小勘查復健工程與防災準備。潘文忠說，防汛期將屆，各級學校要預做準備防患未然。

2017年6月2日大豪雨，基隆市慘遭豪大雨侵襲，災情嚴重。其中，安心幼兒園中崙分班水淹至2樓，德和國小道路邊坡崩塌，；基隆市核定補助幼兒園19所，國小3所，國中、高中各1所與暖暖教師研習中心，共有25校獲補助。

基隆市西定國小緊鄰西定河，2017年6月2日西定國小附設幼兒園旁山坡地坍塌，雨水順勢衝入幼兒園教室，教師緊急疏散幼童至高地，教室泡在泥水中，雖經多日清洗，但是地板隆起宛若波浪板，教室設備多處損壞。

針對西定國小復健工程，中央補助98萬9802元，市府補助11萬198元；校方裝設防水閘門16件，修繕排水管路系統、給水系統、換裝教室木地板與抽水機等。

西定國小校長陳立國說，校方除了進行災後復建工程，增加防淹水設備外，還進行防災演練，增加師生應變能力。

潘文忠說，颱風汛期將至，各級學校要嚴肅正視此事，平日應該加強溝渠疏濬，檢修校園環境，並注意相關資訊掌握，讓豪雨災情的損失降到最低；林右昌說，面對強降雨頻率增加，西定國小不用大興土木做防水設施，只需要少少的錢做防水閘門，有效將水阻擋於教室外，值得各校借鏡。

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