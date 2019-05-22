慘！土石流入侵竹北尚義街 受災戶黃泥清不完

2019-05-22 23:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地區17日降下豪大雨，竹北市尚義街一帶淹水，加上後方山坡崩塌，附近住家、農舍數十戶慘遭土石流入侵，迄今地面仍可見黃土痕跡；農委會水保局、新竹縣政府農業處和竹北市公所等單位今天會勘，後續將共同商量防治之道，以維護人民安全。

17日豪大雨當天，竹北市尚義街後方山坡崩塌，滾滾黃泥水沖進附近數十戶住家，傾倒樹木也被沖到路上；鳳崎步道和第六公墓也都有損壞；有住戶在搶救過程不小心摔傷瘀青，還有居民為了急著將長輩背出屋外時不慎摔倒腳裸骨折，里長曾福、曾台安四處勘災，並通報縣府消防局和竹北市公所，緊急派遣人車到場協助，連日起協助尚義街家戶家園清理。

受災住戶說，數十年來不曾發生過這麼嚴重水患，懷疑有人為不當開發，大肆砍樹造成山坡崩塌，即使歷經植被復原，地力仍不足。

竹北市多名民意代表與會關心，縣府農業處、工務處等也到場會勘，預計等整體受災範圍會勘完畢，再研商防治措施。曾福說，希望相關單位儘快協助受災住戶善後及減稅相關事宜。

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