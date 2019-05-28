新北新莊時雨量達55毫米 發布一級淹水警戒

2019-05-28 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面接近及對流雲系發展旺盛影響，今上午7點5分，氣象局就對北北基桃屏等5縣市發布大雨特報，其中新北市新莊區時雨量已達55毫米，水利署今上午也對新莊、三重、板橋等區發布一級淹水警戒。

根據氣象局網站顯示，新莊過去1小時的累積雨量達55毫米，其次為桃園區51.5毫米；日累積雨量中，新北金山三和測站、金山測站分別為76.5及57.0毫米。

水利署今上午也對新北的新莊、三重、板橋等區發布一級淹水警戒，至於泰山區則是發布二級淹水警戒。

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