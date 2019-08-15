吹海風放鬆靈魂！週末夜來和平島公園體驗「啤酒瑜珈」

2019-08-15 18:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆和平島公園自17日起連續四個週六夜晚，開園時間延長至晚上9點並推出「啤酒瑜珈」，在夏夜的海灘上吹著海風、用瑜珈舒展身體，上完瑜珈課後，還可享用免費的精釀啤酒及藍色葡萄酒，非常放鬆。

和平島公園表示，夜遊和平島是許多民眾年輕時的美好回憶，他們在8月17日、8月24日、8月31日、9月7日這四個週六夜晚，將開園時間延長至晚上9點，並推出「夜游親親水池」、「不插電音樂演出」、「啤酒瑜珈」等夜間限定活動，星光票售票時間晚上6點至8點，票價40元，還可折抵消費。

和平島公園說，夏夜的週六，對忙碌的上班族就是要釋放與徹底放鬆，他們從英國引進「啤酒瑜珈」，讓您聽著海風放鬆靈魂、用瑜珈舒展身體，課程結束後贈送風土精釀啤酒系列或全台獨家的西班牙藍色葡萄酒。爸媽也可以帶小朋友夜間玩沙堆城堡，不用在燠熱的太陽下滿頭大汗。

遊客中心3樓的「樂品喜塘」，會安排不插電音樂演出，讓大家可以在喝咖啡、小酌之餘，在夜裏點綴一點好聲音。2樓的藍食謐境美式海景餐廳及二樓小嶼，也會推出美式炸物、啤酒小點及各式飲品。

另外，和平島公園17日首次推出地方創生講座，邀請前松山文創園區執行總監周俐敏、台灣好基金會「再生藝術工坊」前藝術教育組長陳之軒前來分享，期望能串聯地方社群激盪文化藝術新浪花，報名網址https://ppt.cc/fRR0sx。報名費用100元，可免費入園及免費飲料，名額有限。

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