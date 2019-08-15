新北第2例本土登革熱為首例同事 就醫3次皆未通報

2019-08-15 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年以來首例本土登革熱病例昨天確診，是住在中和區秀景里的40歲男子。衛生局今天再公布新增1例個案，累計全市已有2例。患者是第1例40歲男子的同事、55歲男子，就醫3次皆未通報。經治療，目前健康狀況良好。

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，第1例登革熱個案40歲男性為冷氣裝修工人，平常在雙北地區工作，接觸者共有8人，第2例的55歲男子是這名40歲男子的同事，住在永和區保安里，昨天採檢送驗，今天疾病管制署確診。

許玉芬表示，第1例確診後，衛生局針對其接觸者回溯調查，發現第2例曾在8月5日出現發燒、肌肉痛、腹瀉等症狀，比第1例的發病時間還早1天，但3度就醫皆診斷為消化性疾病，因此未通報。

許玉芬說，第2例經過治療，目前健康情形良好，在家休息；第2例潛伏期間無國外旅遊史，研判可能於住家或活動地周圍感染，不排除與第1例是同一波感染源，其接觸者共3人，無疑似症狀。因第1例與第2例為同事，已轉知公司所在地台北市，密切監控疫情發展。

新北市政府在第2例確診之前，已完成疫情調查及住家周遭環境孳生源除清、戶內及住家戶外半徑200公尺噴藥消毒，並針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消，擴大疫情調查及健康監測。

衛生局長陳潤秋提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史與活動史，以利醫師判斷。民眾應主動清除居家內外積水容器，才是防治登革熱根本之道。

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