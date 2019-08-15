新北本土登革熱再增1例 冷氣裝修員爆群聚感染

2019-08-15 09:53

〔記者林惠琴、賴筱桐／綜合報導〕衛福部疾管署昨公布新北市出現今年雙北市首例本土登革熱，為一名冷氣裝修人員，今日再公布新增1例，為該名人員一起工作的同事，是一起群聚感染事件。另外，台南市也新增1例本土登革熱。

根據疾管署資料，新北市新增的本土登革熱為永和區保安里50多歲男性， 8月5日發病，曾3度就醫，在衛生單位進行本土登革熱個案接觸者採檢時，發現其有疑似症狀，經檢驗確認感染登革病毒第一型。

疾管署副署長莊人祥表示，由於該名男性與昨日公布個案平時多一起工作，研判是一起群聚感染事件；另2人工作地以台北市文山區及新北市汐止區為主，衛生單位將進一步比對2人工作行程，以釐清可能的感染地。

另外，台南市新增1例本土登革熱為東區泉南里50多歲女性，近期無出國史，8月9日發病，13日第4次就醫時因NS1快篩陽性而通報，經檢驗確認感染登革病毒第二型。

該名個案平時活動地以東區住家及北區工作地為主，每週六、日均會前往東菜市場，由於其住家與先前確診個案住家相近，研判其於住家附近感染的可能性較高。

疾管署統計，今年國內累計72例本土登革熱，包含高雄市50例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例；另有309例境外移入，境外移入病例數為近10年同期最高。

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