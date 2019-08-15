新北本土登革熱再增1例 冷氣裝修員爆群聚感染
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衛福部疾管署防疫人員於新北市本土登革熱個案居住地周邊執行孳生源查核。（圖由疾管署提供）

衛福部疾管署防疫人員於新北市本土登革熱個案居住地周邊執行孳生源查核。（圖由疾管署提供）

2019-08-15 09:53

〔記者林惠琴、賴筱桐／綜合報導〕衛福部疾管署昨公布新北市出現今年雙北市首例本土登革熱，為一名冷氣裝修人員，今日再公布新增1例，為該名人員一起工作的同事，是一起群聚感染事件。另外，台南市也新增1例本土登革熱。

根據疾管署資料，新北市新增的本土登革熱為永和區保安里50多歲男性， 8月5日發病，曾3度就醫，在衛生單位進行本土登革熱個案接觸者採檢時，發現其有疑似症狀，經檢驗確認感染登革病毒第一型。

疾管署副署長莊人祥表示，由於該名男性與昨日公布個案平時多一起工作，研判是一起群聚感染事件；另2人工作地以台北市文山區及新北市汐止區為主，衛生單位將進一步比對2人工作行程，以釐清可能的感染地。

另外，台南市新增1例本土登革熱為東區泉南里50多歲女性，近期無出國史，8月9日發病，13日第4次就醫時因NS1快篩陽性而通報，經檢驗確認感染登革病毒第二型。

該名個案平時活動地以東區住家及北區工作地為主，每週六、日均會前往東菜市場，由於其住家與先前確診個案住家相近，研判其於住家附近感染的可能性較高。

疾管署統計，今年國內累計72例本土登革熱，包含高雄市50例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例；另有309例境外移入，境外移入病例數為近10年同期最高。

  • 新北市新增1例本土登革熱，為全市第2例，患者是第1例的同事，衛生局針對患者住家與周圍環境噴藥消毒。（圖由衛生局提供）

    新北市新增1例本土登革熱，為全市第2例，患者是第1例的同事，衛生局針對患者住家與周圍環境噴藥消毒。（圖由衛生局提供）

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