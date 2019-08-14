拍賣官妙語如珠 被投標人嫌愛說故事下場是…

2019-08-14 17:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署今天拍賣挖土機、拼裝車、營業貨運曳引車等大型機具，拍賣官雖妙語如珠，全場投標人揶揄拍賣官太愛說故事，最後仍嫌底價太高，還最後只拍出拼裝車10萬5000元。

雲林地檢署今天拍賣違反廢清法及盜採砂石案所扣押的挖土機、拼裝車、營業貨運曳引車、營業半拖車等大型機具，第一次擔任拍賣官的雲林地檢署主任檢察官顏郁山，使出渾身解數，投標人被逗得笑嘻嘻，全場氣氛相當HIGH。

拍賣拼裝車時，起標6萬元，為拉抬買氣，顏郁山發揮說唱逗學的工夫還講起故事，帶動買氣，果然在他的鼓吹下，最後由來自彰化的薛先生以10萬5000元得標。

而在拍賣怪手及曳引車時，拍賣官雖不斷鼓動三寸不爛之舌，一旁還有多位檢察官幫忙鼓掌叫好，最後仍因底標太高無人問津而流標，有投標人建議雲林地檢署下回拍賣時不妨將起標價先行公布，讓有意願的投標人先掌握行情，增加得標成交率。

不過多數人雖然沒有得標，眾人對很喜歡說故事的拍賣官反而都留下深刻印象，成為今天的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法