搶救百年象牙製「姊夫」！她募資標下 打算這麼做…

2019-08-01 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕維多利亞時期的一支保存超過130年的象牙製「假陽具」，日前被一名網路色情商店「Sex Siopa」女老闆斯科特（Shawna Scott）買下，以630歐元（約2萬1671元台幣）得標，她認為，這支「假陽具」見證愛爾蘭的性愛歷史，希望能將它送到當地博物館珍藏。

綜合外媒報導，這支象牙製「假陽具」曾在2017年時被拍賣過，當時美國一名富商以2900英鎊（約10萬9498元台幣）標下，如今這副具歷史意義的性愛玩具上月29日在英國一場拍賣會上再度被拍賣，由斯科特得標。

據了解，斯科特在得標前並沒有充分的資金可以買下這支假陽具，她上推特「募款」，發文寫道，「我需要幫忙，誰能幫我救救這支假陽具。」最後她在網友幫忙下以630歐元（約2萬1671元台幣）得標。

斯科特說，這支「假陽具」見證愛爾蘭的性愛歷史，希望能將它送到愛爾蘭博物館珍藏，她還說，已經獲得當地歷史學家和博物館工作人員的大力支持。

拍賣商馬修斯（Damien Matthews）指出，這支假陽具是在1899年中國義和團之亂時，製造者送給自己遠在愛爾蘭的妻子，馬修斯說，它的價值超越色情，代表愛與奉獻，它具有非常浪漫的歷史。

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