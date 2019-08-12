中元普度 竹市推薄金包2.0環保護符版、拜拜雙重效！

2019-08-12 14:09

［記者洪美秀／新竹報導］農曆中元節將到，新竹市環保局續推「紙錢集中燃燒」政策，今天舉辦「淨爐祈福法會」，由局長江盛任開香主祭，推廣「薄金包2.0環保護符版」做普度祭祀用品，鼓勵民眾採紙錢集中燃燒、以功代金等低碳祭祀措施，從紙錢源頭減量，維護空氣品質，減緩地球暖化。

江盛任說，竹市先前推出「紙錢薄、功德積」的祭祀「薄金包」頗獲肯定，今年再推出升級的「薄金包2.0環保護符版」，2.0版薄金包內容物有8樣，除中元普度所用的毛巾、米、普渡旗、減量香支、大面額紙錢、功德狀，加碼提供廟宇加持過的平安護符1個，讓民眾可以「環保做功德，護符佑身家」，平安護符採隨機附贈，有4家合作廟宇，包括開台金山寺、新竹天公壇、竹蓮寺、關帝廟，更附愛恆啟能中心二手商店10元抵用券2張。

江盛任說，竹市10年前就推動紙錢集中燒政策，每年農曆7月中元普度前，也會請法師辦理淨爐祈福法會，將紙錢集中燒所需使用的紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備，進行潔淨去穢，讓民眾安心將普度後的紙錢交付集中焚燒，實施多年，普獲市民支持。

經統計紙錢集中燒成果，已從10年前的68公噸提升到去年的557公噸，增加8倍之多，今年上半年紙錢焚燒也有305公噸，較去年同期增加23公噸，顯示民眾已有紙錢集中焚燒觀念。

此外，兩年前環保局也與便利商店合作，透過FamiPort系統，結合公益團體，推動「以功代金」活動，由民眾將購買金紙的預算捐到勸募專戶，以「捐款做功德」替代舊有的「實體金紙焚燒」，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減，還能愛心做環保、幫助弱勢團體。經統計以功代金推動後到今年七月底，已募得公益金13萬4700元，若以100元可買2.2公斤紙錢評估，已減少燃燒紙錢2963公斤，減少排放二氧化碳4445公斤。

環保局說，今年中元節市府與愛恆啟能中心合作，在大賣場美食街推廣環保祭祀暨公益義賣，只要捐贈金額達100元以上，就可獲「薄金包2.0環保護符版」1份，已義賣7000多元，將全數捐給愛恆啟能中心，讓普度更具意義。

另，中元節期間如有紙錢清運需求，可電洽：03-5368-920分機2022預約登記清運時間、地點及紙錢概估數量，環保局將派遣車輛運輸紙錢，同時今年新增免費出借紙錢集中桶及環保鞭炮機服務，採電話預約。

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