將醫院搬到台北車站 慈濟推移工免費健檢

2019-08-11 22:39

〔記者蔡思培／台北報導〕台北車站每到假日，就會成為東南亞移工聚集地。為了促進移工身心健康，慈濟人醫會今天下午與台北市勞動局合作舉辦「愛灑人間–外籍勞工健康關懷」活動，將醫院搬到北車現場，提供移工免費眼科、牙科、理髮等服務。

慈濟人醫會今天下午一點半至四點半在台北火車站站內空間擺攤，提供台北市的移工眼科、皮膚科、牙科、耳鼻喉科、內科、婦科、骨科及身心醫學科、中醫等免費醫療服務。這次慈濟人醫會動員一百三十多位醫師、護理師等人員，勞動局也安排精通泰文、印尼文、越南文等語言的志工，讓醫護人員與移工溝通無障礙。

今天台北車站約兩百名移工參與，有人排隊量血壓、看牙科、也有人接受中醫服務。其中排隊人潮最多的是眼科，因為不少移工在工作之餘會滑手機休息，造成視力方面的疑慮。眼科也有準備許多免費老花眼鏡，讓眼睛不好的移工可以直接領取使用。

台北市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，在台移工雖有健保，但有時就診會語言不通，加上雇主長時間需要幫忙，可能沒空讓他們看病，這次活動特別選在假日、地點又是台北車站，讓移工檢查更方便。有位菲律賓移工因為周一到周六都要到工廠上班，周末醫院又休息、就診不便，這次透過檢查發現手臂有紅腫，現場醫療人員也建議他抽空到藥房拿點成藥。

慈濟人醫會幹事余江培表示，「愛灑人間–外籍勞工健康關懷」活動已經辦了十餘年，最早對象以菲律賓移工為主，後來台灣又有了印尼、泰國、越南等地的移工。這次的活動展現出了台灣人的「善」與「愛」，提供醫療服務的醫師都很有愛心，在休假日出來做公益，「不怕患者來看病，就怕患者不來看」。余江培說，未來還希望將醫療服務提供給在漁船上工作的移工。

這次活動除了有醫師提供診斷，還有專業理髮師在車站內提供移工免費理髮服務，參與「義剪」的志工蕭小姐表示，她們將剪刀、梳子、打薄刀等工具都帶過來，現場雖少了理髮椅、鏡子，但她認為這樣義剪相當有意義，且與平常幫客人剪髮的感覺不同。

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