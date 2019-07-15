東協廣場是誰的？ 勞工協會控警驅趕移工

2019-07-15 18:20

［記者楊政郡／台中報導］台灣國際勞工協會臉書粉絲專頁昨晚貼出一段影片，批評警察在台中市火車站前東協廣場隨便趕人！協會表示，此舉不僅不尊重移工感受，還有禁止坐下的標語，赤裸裸的反應政府口中所謂尊重移工、尊重多元文化的偽善性。交通部長林佳龍今日在臉書回應，「台灣之美，在於多元共榮，盼望這樣的精神不要因為政權異動而變質。」

警方對此表示，昨晚只是例行勸導，也有移工酒後大聲說話、喧嘩，影響安寧，現場都是柔性勸導，希望他們早點回宿舍準備上工。

「TIWA Taichung 台灣國際勞工協會台中辦公室」臉書專頁，發佈一段10餘名警察勸移工離場影片，現場雖沒有衝突，移工們也算配合，但都是很不情願地收拾東西走人。

協會王姓志工表示，昨晚金字塔前有20幾位移工，金字後方有10位左右，都被警察「十分強硬」的驅趕，說他們喝酒喧嘩太吵了，當時才7點多現場聲音很大，能吵到誰？雖然未發生衝突，但讓人感到很不受尊重。

志工表示，移工們活動空間非常有限，看電影也沒有印尼語，雇主提供的宿舍是不可能呼朋引伴引酒作樂，只能到餐廳或是廣場，而坐地上是習慣，已是文化的一環，廣場上也有台灣人席地而坐，就不會被趕！

林佳龍也隨即在臉書上回應，2016年他在市長任內，將「第一廣場」更名為「東協廣場」，提供移工諮詢服務、舉辦東南亞文化活動，吸引文創旅店進駐，一旁綠川整治後，東協廣場探索四國文化與美食、漫步綠川已是造訪中區必備款，而這些東南亞移工的消費，讓中區東協廣場再度活起來、吸引大批人潮，為中區帶來復甦的希望與滿滿商機。

林佳龍表示，或許曾零星發生酒後滋事，警方加強巡邏，及違法行為個案處理，但絕非將聚集人群驅離。東協廣場的設立，是對不同文化尊重的體現，深切盼望這樣的精神理念，不要因為政權異動而變質。

台中市警局第一分局指出，這是例行勸導，當晚是週日，週一他們要上班，他們回到工作場所還要一段路，勸他們回宿舍準備上班，但不走也不會硬趕，如果是週五或週六晚上，時間會更往後。警方頻繁出現，嚇止許多犯罪行為，甚至抓到許多逃逸移工，他們會持續臨檢，但態度上會更適切。

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