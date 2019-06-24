美國務院報告：許多移工在台灣無法參與宗教活動

2019-06-24 18:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院發布2018年國際宗教自由報告，其中關於台灣部分，報告再次指出，台灣憲法保障宗教自由，不過家事勞工與看護不受勞基法保障，所以無法享有每週休假一天，使許多勞工因此無法參加宗教活動；這些勞工主要是來自印尼和菲律賓的穆斯林與天主教徒。

美國國務院21日公布2018年國際宗教自由報告，美國在台協會（AIT）今天在官網上公開此份報告並發布新聞稿。

報告中的台灣部分，和去年相同，再次關切家事勞工與看護因為不適用勞動基準法，無法享有每週至少一天的休假，導致許多人無法參加宗教活動。報告指出，台灣有25萬3600名來自外國的家事勞工和看護，主要來自印尼和菲律賓，其中包括希望在一週中的一天，能參加宗教活動的穆斯林和天主教徒。

報告引述台灣當局意見，台灣政府將家事勞工與看護無法參加宗教活動視為廣泛勞工議題中的一部分，然而過去一年的勞基法修正案中，並未提出解決方案；報告也陳述宗教領袖意見指出，他們懷疑台灣近期修改勞基法、解決此問題的可能性。

AIT表示，為提倡宗教自由與包容，AIT定期與台灣政府官員及立法委員會面、商討宗教自由議題，其中包括藏僧議題以及影響家事勞工參加宗教活動的權利一事。AIT也與宗教領袖以及宗教社會服務團體代表會面，以提倡宗教包容。

此外，報告也特別肯定台灣政府在改善穆斯林權利上的努力，報告引述「中國回教協會」指出，台灣政府在這方面取得「重大進展」。具體事蹟例如過去一年裡，清真認證的餐館與飯店從120家增加到160家；桃園、台中、雲林、嘉義與宜蘭等地舉辦開齋節活動，政府也在火車站、圖書館與旅遊景點設置祈禱室。

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